الجمعة 17 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مباحث القاهرة تستمع لأقوال شهود العيان فى «انهيار عقار الوايلى»

انهيار عقار
انهيار عقار
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يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان بمحيط حادث انهيار منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة الوايلي، لجمع المعلومات والبيانات اللازمة حول الحادث. 

واستعان رجال الحماية المدنية، بلوادر تابعة لمحافظة القاهرة، لرفع ركام منزل منهار بمنطقة الوايلي لتسهيل عمليات البحث عن أسرة مفقوده أسفل لعقار المنهار.

وتلقت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغ يفيد بانهيار عقار قديم مكون من 5 أدوار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى هناك، وفرضت القوات الأمنية طوقًا أمنيًا حول موقع المنزل، وبدأت أعمال رفع الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة ورجال الحماية المدنية.

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