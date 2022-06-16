الجمعة 17 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

جمارك الطرود البريدية تحبط تهريب 100 ألف جنيه و55 ساعة

جريدة الدستور
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أحبطت الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بالقاهرة محاولة تهريب كمية من النقد المصري والساعات.

وذكرت مصلحة الجمارك، في بيانها اليوم، أنه تم الاشتباه في مشمول بوليصة الشحن قادمة من أمريكا وهى عبارة عن طرد مستندات بوزن 500 جرام وبفتحه تبين أن بداخله 100 ألف جنيه.

وأضافت أنه تم الاشتباه أيضا في مشمول بوليصة الشحن قادمة من الصين والصنف الوارد طبقا للمستندات عبارة عن حقائب بوزن 15 كيلو جراما وبفتحها تبين وجود 55 ساعة أنواع وأحجام وموديلات وماركات متنوعة.

وأشارت إلى أن محمد محمود مدير عام جمارك الطرود البريدية بالقاهرة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات.

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