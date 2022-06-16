إصابة ضابط شرطة ومجند فى حادث سير أعلى الطريق الأوسطى

أصيب ضابط شرطة ومجند في حادث تصادم سيارة شرطة بعامود إنارة أعلى الطريق الدائري الأوسطي اتجاه مدينة 6 أكتوبر، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الأوسطي بوقوع حادث مروري، وانتقل رجال المرور إلى المكان؛ لتسيير حركة السيارات.

بالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة شرطة بعامود إنارة أعلى الطريق الدائرى الأوسطى اتجاه مدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن إصابة ضابط شرطة ومجند، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم.

قام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة سير التحقيق.