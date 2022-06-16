الخميس 16 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة ضابط شرطة ومجند فى حادث سير أعلى الطريق الأوسطى

اسعاف
اسعاف
ads

أصيب ضابط شرطة ومجند في حادث تصادم سيارة شرطة بعامود إنارة أعلى الطريق الدائري الأوسطي اتجاه مدينة 6 أكتوبر، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الأوسطي بوقوع حادث مروري، وانتقل رجال المرور إلى المكان؛ لتسيير حركة السيارات.

بالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة شرطة بعامود إنارة أعلى الطريق الدائرى الأوسطى اتجاه مدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن إصابة ضابط شرطة ومجند، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم.

قام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة سير التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين لا يفهمون التاريخ

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثانى 2022

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية 2022

رابط استخراج نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية الترم الثاني 2022 برقم الجلوس

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والرقم القومي

لينك استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس 2022

بوابة الأزهر الإلكترونية 2022.. نتيجة الإبتدائية الإعدادية الأزهرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زعماء 4 دول أوروبية.. جيشها مليون جندي في قطار أوكرانيا السريع

أميرة ملش

مأساة اللاجئين وفرار المهاجرين ونعمة الوطن

د. محمد عفيفي

عبدالرحمن بدوى وثورة يوليو

ميرفت دهان

سارة.. شهيدة العنف الأسرى

ماجد حبته

مصر فى سانت بطرسبرج

بسنت حسن

شيطنة الشرق فى «صالون هدى» والاحتلال الرحيم هو الحل

محمد عبد العزيز

رموز حقوقية.. الشيخ والمفوه «١- ٢»

حسين دعسة

سيناريوهات cnn لحرب دخلت المائة الثانية !

صور

الأهلى يهزم إيسترن كومبانى برباعية فى الدورى المصرى

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعلن عن تمرين عسكرى اليوم فى منطقة الجليل

أول لقاء رياضى بين المغرب وإسرائيل فى كرة السلة النسوية

واشنطن تطالب ​إسرائيل​ بتجنب أى توتر ​قبل زيارة بايدن