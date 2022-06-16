النيابة تتحفظ على أسلحة ومخدرات ضُبطت بحوزة عاطل فى العياط

تباشر النيابة العامة في الجيزة، التحقيق مع عاطل تم ضبطه وبحوزته كيلو هيروين قبل ترويجها على عملائه في مدينة العياط.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على سلاح ناري وعدد من الأعيرة النارية التي تم ضبطها بحوزته حال قيادته إحدى السيارات داخل مركز المدينة.

وألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل بحوزته كيلو هيروين قبل ترويجها على عملائه فى مدينة العياط جنوب محافظة الجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة) بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال قيادته إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلوجرامًا – بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه، والسيارة لسهولة التنقل والترويج.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.