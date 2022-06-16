الخميس 16 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفلين غرقًا بمياه ترعة ميت حواى فى الغربية

غرقً
غرقً
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انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثتى طفلين لقيا مصرعهما غرقا أثناء الاستحمام بمياه ترعة ميت حواي بنطاق مركز السنطة بمحافظة الغربية، وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى.

ومن جانبها صرحت النيابة العامة بدفن الجثتين، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وبتوقيع الكشف الطبى عليهما بمعرفة مفتش الصحة تبين حدوث الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بلاغ من شرطة النجدة بوصول كل من "سيف" ١٣عاما و"أحمد"١٣ عاما طالبين بالصف الأول الإعدادي، مقيمين بشندلات مركز السنطة محافظة الغربية متوفين.

وتبين من التحريات قيام الطفلين بالاستحمام بمياه ترعة ميت حواى هربًا من حرارة الجو، ولعدم إجادتهما السباحة غرقا وجرفهما تيار المياه بالترعة لنطاق مركز  السنطة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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