التحقيق مع متهم بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها

تجرى جهات التحقيق، تحقيقاتها مع متهم اشترك مع آخر في النصب والاحتيال على أموال المواطنين والاستيلاء منهم على 10 ملايين جنيه، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري.

وكانت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب وتوظيف الأموال وملاحقة وضبط القائمين عليها فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهمين بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري، والحصول من الشاكين على مبالغ مالية تجاوزت 10 ملايين جنيه مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهما توقفا عن السداد بالمخالفة لأحكام القـانون.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وأضافت حصول المتحرى عنهما على مبالغ مالية من آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح واسترداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الآخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق وضبط شريكه.