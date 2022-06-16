الخميس 16 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع متهم بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها

محكمة
محكمة
ads

تجرى جهات التحقيق، تحقيقاتها مع متهم اشترك مع آخر في النصب والاحتيال على أموال المواطنين والاستيلاء منهم على 10 ملايين جنيه، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري.

وكانت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب وتوظيف الأموال وملاحقة وضبط القائمين عليها فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهمين بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري، والحصول من الشاكين على مبالغ مالية تجاوزت 10 ملايين جنيه مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهما توقفا عن السداد بالمخالفة لأحكام القـانون.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وأضافت حصول المتحرى عنهما على مبالغ مالية من آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح واسترداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الآخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق وضبط شريكه.

متهم النصب الاحتيال أموال المواطنين 10 ملايين جنيه الاستثمار العقاري

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين لا يفهمون التاريخ

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثانى 2022

رابط استخراج نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية الترم الثاني 2022 برقم الجلوس

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والرقم القومي

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية 2022

لينك استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس 2022

بوابة الأزهر الإلكترونية 2022.. نتيجة الإبتدائية الإعدادية الأزهرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

مأساة اللاجئين وفرار المهاجرين ونعمة الوطن

د. محمد عفيفي

عبدالرحمن بدوى وثورة يوليو

ميرفت دهان

سارة.. شهيدة العنف الأسرى

ماجد حبته

مصر فى سانت بطرسبرج

بسنت حسن

شيطنة الشرق فى «صالون هدى» والاحتلال الرحيم هو الحل

محمد عبد العزيز

رموز حقوقية.. الشيخ والمفوه «١- ٢»

حسين دعسة

سيناريوهات cnn لحرب دخلت المائة الثانية !

محمد العسيري

الكورة مش بسْ إجوان

صور

الأهلى يهزم إيسترن كومبانى برباعية فى الدورى المصرى

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعلن عن تمرين عسكرى اليوم فى منطقة الجليل

أول لقاء رياضى بين المغرب وإسرائيل فى كرة السلة النسوية

واشنطن تطالب ​إسرائيل​ بتجنب أى توتر ​قبل زيارة بايدن