الخميس 16 يونيو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بـتكلفة 122 مليون جنيه.. تنفيذ 989 مشروعًا للشباب فى الإسكندرية

مشروعا للشباب في
مشروعا للشباب في الإسكندرية
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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن تنفيذ 989 مشروعا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بتكلفة 121 مليونا و509 آلاف جنيه، لتوفر فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة.
 يأتي هذا تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز ثقافة العمل الحر، حيث تساهم تلك المشروعات فى رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة، فضلاً عن التأكيد على جهود الدولة نحو الاتجاه إلى التصنيع والإنتاج.

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مشروعا للشباب في الإسكندرية 

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة، وذلك من خلال توفير جميع التسهيلات اللازمة للمتقدمين الراغبين في الحصول على القروض، فضلاً عن توفير التدريب الفني والإداري لضمان الحفاظ على استمرارية إقامة المشروعات ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات، موجها بتكثيف حملات التوعية بأهمية البرنامج خاصة في القرى لتحقيق أهداف ومزايا البرنامج.

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مشروعا للشباب في الإسكندرية 

ومن جانبه؛ أوضح عمرو احمد أبراهيم، مدير برنامج "مشروعك" بمحافظة الإسكندرية، أن مشروعك يهدف إلى إقامة العديد من المشروعات بكافة المجالات سواء الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية، ويتميز برنامج "مشروعك" بمساعدة المتقدمين على تقنين أوضاعهم، ومتابعة المشروع مع البنك أثناء فترة التمويل، ومحاولة حل أي معوقات تواجه المشروع المتقدم، بالإضافة إلى إعطاء الشباب رخصة مؤقتة تصل إلى 5 سنوات؛ لحين إنهاء إجراءات الرخصة النهائية للمشروع.

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مشروعا للشباب في الإسكندرية 

وأضاف، أنه يتم تنظيم معارض على فترات لمساعدة الشباب على التسويق لمنتجاتهم، فضلاً عن القيام  بالمتابعة المستمرة والمرور الميداني لكافة المشروعات بمختلف أحياء المحافظة لتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات، والوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع؛ لضمان تعظيم الاستفادة من كافة أوجه المشروع.

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مشروعا للشباب في الإسكندرية 
الإسكندرية تنفيذ 989 مشروعا بتكلفة121مليونا و509 ألف جنيه تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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