الخميس 16 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بعد غدٍ.. انطلاق نهائيات بطولة الاتحاد المصرى للجولف فى مدينتى

مدينتي
مدينتي
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يستضيف نادي مدينتي للجولف بعد غد السبت 18 يونيو نهائيات بطولة الاتحاد المصري للجولف، برعاية مجموعة طلعت مصطفى، ويشارك في البطولة 80 لاعباً يمثلون مختلف أندية الجولف بمصر.

يشار إلى أن نادي مدينتي للجولف يستضيف العديد من بطولات الجولف، وحصد جائزة أفضل ملعب جولف في مصر لعام 2021 والصادرة عن مؤسسة  World Golf Awards.

وصمم نادي مدينتي للجولف، روبرت ترينت جونز جونير، الذي يعد واحدًا من أشهر المتخصصين فى تصميم ملاعب الجولف حول العالم، حيث قام بتصميم أكثر من 270 ملعب جولف في حوالى 40 دولة، وصنفت تصميماته ضمن أفضل التصميمات لملاعب الجولف على مستوى العالم.

وتدير شركة ترون العالمية Troon نادي مدينتي للجولف، وهي واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في إدارة وصيانة ملاعب الجولف على مستوى العالم، ويضم ملعب جولف مدينتي 18 حفرة، وهو أحدث ملعب جولف في مصر على مساحة 420 ألف متر مربع .

مدينتي

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