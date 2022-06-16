الكسارة سقطت عليه.. مصرع عامل داخل مصنع رخام فى الصف

كشفت التحريات الأولية التي يجريها ضباط مباحث مركز الصف بالجيزة، في واقعة مصرع عامل داخل مصنع رخام، أن جزءا من كسارة الرخام سقط عليه، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وأضافت التحريات أن رواية الشهود تطابقت من معاينة موقع الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمصرع أحد الأشخاص داخل مصنع رخام في الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عاملا خلال أداء عمله، سقط عليه جزء من كسارة الرخام، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

أجرى رجال المباحث معاينة لمكان الحادث، وتمت مناظرة الجثة، والاستماع لأقوال عدد من العاملين بالمصنع، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.