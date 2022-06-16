الخميس 16 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الكسارة سقطت عليه.. مصرع عامل داخل مصنع رخام فى الصف

جثة
جثة
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كشفت التحريات الأولية التي يجريها ضباط مباحث مركز الصف بالجيزة، في واقعة مصرع عامل داخل مصنع رخام، أن جزءا من كسارة الرخام سقط عليه، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وأضافت التحريات أن رواية الشهود تطابقت من معاينة موقع الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمصرع أحد الأشخاص داخل مصنع رخام في الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عاملا خلال أداء عمله، سقط عليه جزء من كسارة الرخام، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

أجرى رجال المباحث معاينة لمكان الحادث، وتمت مناظرة الجثة، والاستماع لأقوال عدد من العاملين بالمصنع، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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