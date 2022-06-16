الخميس 16 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عامل لاتهامه بقتل زوجته فى الزاوية الحمراء

حبس
حبس
ads

قررت جهات التحقيق حبس عامل لاتهامه بقتل زوجته في منطقة الزاوية الحمراء ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا من الأهالى بالعثور على سيدة مقتولة داخل شقة بمنطقة الأميرية البلد بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة 51 عاما مقتولة بطعنات متفرقة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وبإجراء التحريات تبين أن زوجها قتلها بسكين بسبب خلافات أسرية.

وأضافت التحريات أن المتهم والمجني عليها متزوجان منذ 20 عاما، ولديهما 3 أبناء وفي يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة، قام على أثرها المتهم باستلال سكين وطعن زوجته ولقيت مصرعها في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

جهات التحقيق حبس عامل قتل زوجته الزاوية الحمراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين لا يفهمون التاريخ

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثانى 2022

رابط استخراج نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية الترم الثاني 2022 برقم الجلوس

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والرقم القومي

لينك استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس 2022

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية 2022

بوابة الأزهر الإلكترونية 2022.. نتيجة الإبتدائية الإعدادية الأزهرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

شيطنة الشرق في (صالون هدى) والإحتلال الرحيم هو الحل

بسنت حسن

شيطنة الشرق في (صالون هدى) والإحتلال الرحيم هو الحل

محمد عبد العزيز

رموز حقوقية.. الشيخ والمفوه «١- ٢»

حسين دعسة

سيناريوهات cnn لحرب دخلت المائة الثانية !

محمد العسيري

الكورة مش بسْ إجوان

خالد عكاشة

الإرهاب فى الساحل الإفريقى.. انقلابات لافتة وإرادة جديدة

ماجد حبته

زيارة فون دير لاين..غاز وغذاء وشراكة جديدة

عبد الرحيم طايع

لا للحرب النووية

صور

الأهلى يهزم إيسترن كومبانى برباعية فى الدورى المصرى

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعلن عن تمرين عسكرى اليوم فى منطقة الجليل

أول لقاء رياضى بين المغرب وإسرائيل فى كرة السلة النسوية

واشنطن تطالب ​إسرائيل​ بتجنب أى توتر ​قبل زيارة بايدن