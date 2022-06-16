الخميس 16 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس «عادل شكل» 6 أشهر بتهمة تعاطى المخدرات

عادل شكل
عادل شكل
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار محمود عيسى سراج الدين، والمستشار أكرم محمدين الفاضلي، وسكرتير المحكمة السيد الوزيري، بحبس "عادل شكل" 6 أشهر وتغريمه 10 آلاف جنيه لاتهامه بتعاطي المخدرات.

تعود أحداث القضية رقم 862 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة سيدي جابر عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بضبط المتهم عادل شكل وبحوزته أقراص مخدرة بقصد التعاطي بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر أنه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر بضبط وتفتيش المتهم "ع.م.ع" وشهرته عادل شكل وتفيش ملحقات مسكن المتهم وتمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على قرصين ثبت أنهما لمادة الكلونازريبام المخدرة، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته الأقراص المخدرة بقصد التعاطي.

وثبت بتقرير مركز السموم بالمستشفى الجامعي إيجابية عينة البول المأخوذة من المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الإسكندرية الإسكندرية سيدي جابر تعاطي المخدرات عادل شكل

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