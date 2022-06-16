الخميس 16 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لإشباع رغباته.. المؤبد لمشرف حضانة مسن اعتاد هتك عرض الأطفال بعين شمس

هتك عرض
هتك عرض
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عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عبدالفتاح لبنة، المتهم "م.ح"، مشرف بحضانة يبلغ من العمر 73 عامًا، بالسجن المؤبد لاتهامه بهتك عرض طفل في منطقة عين شمس.

وأدلت الشاهدة الأولى، والدة الطفل المجني عليه، بأقوالها أمام النيابة العامة، بأن نجلها يبلغ من العمر 3 سنوات حضر لها باكيًا، وقال لها إن المتهم المشرف بالحضانة التي يتردد عليها أحدث إصابته بدبره، ثم وقعت عليه الكشف الطبي وتبين لها أنه تعرض لواقعة إيلاج بدبره وعليه حررت محضرا بالواقعة.

وشهد رائد شرطة ومعاون مباحث بقسم شرطة عين شمس، بمضمون ما شهدت به سابقته، وأكد أن تحرياته أثبتت صحة ما شهد به سابقوه، وأن المتهم هتك عرض المجني عليه.

وجاء في ملاحظات النيابة العامة، أنه باستجواب المتهم أقر بأنه يعمل مشرفا بالحضانة، التي يتردد عليها المجني عليه، وأنه معتاد هتك عرض الأطفال الذين يترددون على الحضانة محل عمله لإشباع رغبته الجنسية.

وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعي، أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه، تبين أنه مصاب بكدمة حول فتحة الشرج على إثر جريمة المتهم.

محكمة جنايات شمال القاهرة جنايات السجن المؤبد هتك عرض طفل عين شمس

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