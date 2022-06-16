تأجيل محاكمة عصابة التنقيب عن الآثار في عين شمس لجلسة 14 يوليو

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في التنقيب عن الآثار بمنطقة عين شمس لـ14 يوليو، وذلك لاستكمال المرافعة.

وصدر القرار برئاسة المستشار مصطفى عبدالفتاح لبنة، وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار، وهاني مصطفى، وأمانة سر رجب شعبان.

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين وإحالتهم إلى محكمة الجنايات، قيامهم في العام الماضي، بدائرة قسم شرطة عين شمس، بإجراء عمليات حفر كانت تتم خلسة لاستخراج القطع الأثرية بغرض الإتجار فيها وتهريبها إلى خارج البلاد.

وأضافت أوراق القضية أن المتهمين اعتدوا على أرض أثرية تخضع لقانون حماية الآثار، وأجروا فيها عمليات حفر خلسة دون إذن مسبق من الجهات المختصة بذلك وكان غرضهم من ذلك هو إخفاء عملية الحفر التي تتم حتى يستخرجوا القطع الأثرية ويقوموا بتهريبها خارج البلاد للحصول على مبالغ مالية من وراء عمليات البيع، وذلك على النحو المُبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة عين شمس، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات عن قيام مجموعة من الأشخاص بإجراء عمليات حفر خلسة بدائرة القسم بغرض التنقيب عن الآثار.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم ضبط المتهمين متلبسين أثناء إجراء عمليات الحفر، وتم ضبطهم والأدوات المستخدمة في ذلك واعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار للحصول على مبالغ مالية من ورائها.