مصففي الشعر.. أخطاء يقع فيها أصحاب المهن في تخصصات مختلفة

وفقًا للإحصاءات، يغير الناس وظائفهم كثيرًا في الوقت الحاضر: في المتوسط، يبقى الشخص مع صاحب عمل واحد لأكثر من 4 سنوات بحد أدنى بالنسبة للشباب، هذا يعني أنه يتعين علينا التكيف والتعرف دائمًا على مهن الأشخاص من حولنا، إن التعرف على المعلومات الداخلية حول الوظائف الأخرى ليس مثيرًا للاهتمام فحسب، بل يمكن أن يكون مفيدًا جدًا أيضًا.

ووفقًا لموقع “برايت سايد" يوضح أبرز النصائح الداخلية في كل مهنة.

1. مصففي الشعر

يوصي مصففو الشعر المحترفون بتجنب الجلوس مع وضع ساقيك متشابكين أثناء قص الشعر فهذا يؤثر على وضعك وقد يؤدي إلى قصة شعر غير متساوية، علاوة على ذلك، ليس من الجيد ارتداء كنزة بقبعة أو سترة ضيقة الياقة المدورة لأنها تعترض طريقك عندما يحاول الشخص قص شعرك أو تلوينه.

2. الطهاة

وفقًا للطهاة المحترفين، فإن أحد أكثر الأخطاء شيوعًا في الطهي هو استخدام الزيت غير الساخن بدرجة كافية، في هذه الحالة، يمتص الطعام الزيت وهذا يفسد مذاقه، إذا لم يكن لديك مقياس حرارة يمكنك حل المشكلة بأمان ببساطة عن طريق استخدام ملعقة خشبية: ضع أحد طرفيها في المقلاة. إذا رأيت فقاعات تتشكل وتطفو، فهذا يعني أنها جاهزة للطهي.

3. عمال الغسيل

اتضح أن الجينز يحتاج إلى الغسيل بدرجة أقل بكثير مما قد يعتقده المرء، مقارنة بالملابس الأخرى. سيؤدي الغسل المتكرر إلى تمزقها في وقت أقرب، لذا قم بذلك مرة كل 6 أسابيع أو بشكل أقل تكرارًا، لا تقلق، لن يحدث شيء سيئ. إذا كنت قلقًا بشأن البكتيريا أو الرائحة - ضع بنطالك الجينز في الثلاجة طوال الليل.

.4 السباكين

اتضح أن وجود مكبس واحد في المنزل لا يكفي: نحتاج إلى مكبس منفصل للأحواض. يقترح السباكون الحصول على مكبس على شكل كوب للمصارف المسطحة (في الأحواض والاستحمام).

5-باعة الزهور

يحذرنا بائعو الزهور من إبقاء نباتاتنا المنزلية بجانب بعضها البعض. إذا كان لديك نافذة رائعة بكمية مثالية من أشعة الشمس، فهذا لا يضمن ازدهار نباتاتك هناك. تمامًا مثل الناس، يحتاجون إلى مساحة، ويمكن للأنواع المختلفة التي تعيش في نفس عرض النبات أن تحدث تأثيرًا خانقًا.

6. أطباء الأسنان

عندما يتعلق الأمر بصحة الأسنان، أحيانًا يكون القليل أكثر هذا هو الحال بالتأكيد بالنسبة لغسول الفم يقول أطباء الأسنان إن استخدامه كثيرًا قد يضر بك.

على سبيل المثال، إذا كان الشخص الذي تستخدمه له تأثير مضاد للبكتيريا، فيمكنه قتل البكتيريا الجيدة في فمك إلى جانب البكتيريا الضارة، بشكل عام، من الأفضل استشارة الطبيب قبل البدء في استخدام غسول الفم.