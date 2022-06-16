الخميس 16 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إثر تسمم غذائى.. مصرع سائق فى سوهاج

ارشيفية
ارشيفية
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لقي سائق في بداية العقد الخامس من العُمر مصرعه، مُتأثرًا بإصابته بحالة تسمم غذائي، إثر تناوله بعض الخضروات أو الفواكه دون غسلها، بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، تفيد بوصول المدعو "م. ق. ط"، 40 عامًا، سائق، ويقيم دائرة مركز البلينا، مصابًا بحالة إعياء وقيء مستمر، بادعاء تناول مادة غير معلومة، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتوفي أثناء تقديم العلاج اللازم لحالته الصحية.

وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيقه المدعو "حازم. ق. ط"، 55 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر تناول شقيقه بعض الخضروات أو الفواكه دون غسلها بالمنزل، ما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، لحين صدور قرار الطب الشرعي وبيان سبب الوفاة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تسمم غذائي محافظة سوهاج أمن سوهاج

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وائل لطفي

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