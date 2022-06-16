تعرف على موعد عيد الأضحى المبارك وكيفية أداء صلاته

يهتم المسلمون مع اقتراب شهر ذي الحجة بالبحث عن موعد عيد الأضحى المبارك، والذي يعد إجازة رسمية لكافة العاملين سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

وتعتمد كافة الدول العربية على إعلان المملكة السعودية رؤية الهلال ذي الحجة لتحديد موعد وقفة عرفات وبعدها موعد عيد الأضحى المبارك، والسعودية هي الدولة الوحيدة المنوط بها رؤية هلال شهر ذي الحجة لمسؤوليتها الكاملة عن بدء مناسك الحج على أراضيها، وبالتالي فهي المسئولة عن تحديد موعد عيد الأضحى المبارك.

موعد عيد الأضحى المبارك 2022

يتم حساب موعد عيد الأضحى المبارك، وفقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

ومن المتوقع رؤية هلال شهر ذى الحجة يوم الأربعــــاء الموافق 29/6/2022م، ومن المتوقع فلكيًا أن تكون غرة شهـــر ذو الحجــــة 1443هـ فلكيـــًا يوم الخميس 30/6/2022م.

ولكن تعتمد مصر على ثبوت رؤية الهلال في المملكة العربية والسعودية التي تعتمد على التقويم الرسمي المعتمد في المملكة، والذي يحدّد بشكل مسبق تواريخ جميع أشهر السنة الهجرية، على غرار ما هو معمول به في التقويم الشمسي.

ومن المتوقع فلكيًا أن يكون موعد عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ يوم السبــــت 9/7/2022م.

وتبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، وتنتهي الثلاثاء 12 يوليو.

موعد صلاة عيد الأضحى وكيفية أدائها

يقيم المسلمون صلاة عيد الأضحى المبارك عقب فجر اليوم العاشر من ذي الحجة، وتكون صلاة عيد الأضحى ركعتان ينوي بها صلاة العيد ثم يُكبّر في الركعة الأولى سبع تكبيرات، وتصلى الركعة الثانية بـ 5 تكبيرات.

وعيد الأضحى هو أحد العيدين عند المسلمين ويوافق يوم 10 ذو الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة الذي يقف فيه الحجاج المسلمون لتأدية أهم مناسك الحج، وينتهي يوم 13 ذو الحجة.

وعيد الأضحى هو ذكرى لقصة إبراهيم عليه السلام عندما رأى رؤيا أمره فيها الله بالتضحية بابنه إسماعيل، وبعد تصديقه وابنه للرؤيا، أمره الله بعدها بذبح أضحية بدلًا عن ابنه، لذلك يقوم المسلمون بالتقرب إلى الله في هذا اليوم بالتضحية بأحد الأنعام (خروف، أو بقرة، أو جمل) وتوزيع لحم الأضحية على الأقارب والفقراء وأهل بيتهم، ومن هنا جاءت تسمية عيد الأضحى.