أسعار العملات الأجنبية فى البنوك المصرية اليوم الخميس 16 يونيو 2022

شهد سعر اليورو اليوم في مصر ارتفاعًا طفيفًا حسب بيانات البنك المركزي المصري، وسط هدوء الطلب، متأثرًا بقرارات الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، برفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75% في أعلى زيادة لسعر الفائدة منذ أكثر من 28 عامًا.

سعر اليورو اليوم في مصر لحظه بلحظه

وسجل سعر اليورو اليوم في مصر حسب بيانات البنك المركزي المصري ارتفاعًا طفيفًا بقيمة قرشًا واحدًا، فبلغ نحو 19.53 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع، مقابل 19.52 جنيه للشراء، و19.61 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم السابق

وتباين سعر اليورو اليوم داخل البنوك العاملة في مصر سواء حكومية أو خاصة، وسجل سعر اليورو تراجعًا في البنك الأهلي المصري، وبلغ 19.44 جنيه للشراء، و19.66 جنيه للبيع.

بينما انخفض سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي، وسجل 19.46 جنيه للشراء، و19.68 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليورو فى بنك مصر19.48 جنيه للشراء، 19.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 19.48 جنيه للشراء، 19.72 جنيه للبيع، ووصل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.51 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.



أسعار العملات في البنك المركزي

وصعد متوسط سعر الدولار في مصر إلى نحو 18.70 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي، إلى نحو 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع، وبلغ في البنك الأهلي المصري نحو 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع، وفي في البنك التجاري الدولي سجل نحو 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني، حسب بيانات البنك المركزي المصري، إلى نحو 22.58 جنيه للشراء، و22.67 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي نحو 60.80 جنيه للشراء، و60.13 جنيه للبيع.

وزاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي، إلى نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

وتأثرت أسعار العملات اليوم بقرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% خلال اجتماع اليوم، وتوقع البنك الفيدرالي الأمريكي أن يكون قراره في اجتماعه القادم هو زيادة للفائدة للمرة الرابعة بين 50 و75 نقطة أساس.