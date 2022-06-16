الخميس 16 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

في أكبر زيادة منذ 1994.. الأسهم الأمريكية تقفز بعد رفع أسعار الفائدة

الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية
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قفزت الأسهم الأمريكية، بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي في أمريكا) أسعار الفائدة بمقدار 0.75%.

 

ويعد رفع أسعار الفائدة، الأربعاء، هو الأكبر منذ 28 عاما، وأعطى إشارة للمستثمرين إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ملتزم بخفض معدلات التضخم.

 

وأشار رئيس المجلس جيروم باول إلى أن ارتفاعًا مشابهًا قد يأتي في يوليو إذا لم تتحسن البيانات الاقتصادية.

 

وارتفعت مؤشرات داو جونز بنسبة 1٪، و ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5٪، وناسداك بنسبة 2.5٪.

 

يذكر أن رفع أسعار الفائدة سيؤثر على ملايين الشركات والأفراد في أمريكا، كونه سيساهم برفع ثمن قروض المنازل والسيارات وغيرها، في سبيل تخفيف وتيرة التسارع الاقتصادي.

 

وحتى هذا الأسبوع، توقع خبراء الاقتصاد والمستثمرين أن يرفع المركزي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة للمرة الثانية في 22 عاما، لكن تقرير التضخم الكارثي الذي سجلته البلاد الجمعة، كشف أن ارتفاع الأسعار يزداد، ونتيجة لذلك ازدادت التوقعات بارتفاع أكثر دراماتيكية في سعر الفائدة.

 

ويعاني الأمريكيون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالإضافة إلى أسعار المحروقات، في الوقت الذي يجد فيه الاحتياطي الفيدرالي نفسه مطالبا بالحفاظ على استقرار الأسعار.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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