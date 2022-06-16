الخميس 16 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أخبار حالة الطقس اليوم الخميس 16-6-2022.. ارتفاعات جديدة للحرارة

حالة الطقس
حالة الطقس
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يهتم المصريون بمتابعة حالة الطقس يوميًا طوال فترة الصيف، وحسب توقعات الأرصاد الجوية ستشهد حالة الطقس، اليوم الخميس، ارتفاعًا في درجة الحرارة، بينما تظل الأجواء الليلة لطيفة على أغلب أنحاء الجمهورية، وتبقى أغلب مناطق الصعيد مائلة للحرارة مساءً.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى تكون متكاثرة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا وشمال سيناء.


حالة الطقس اليوم الخميس


توقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم ارتفاع درجة الحرارة بمعدل درجتين تقريبًا، خاصة على المناطق الشمالية، لتصل على القاهرة الكبرى إلى حدود منتصف الثلاثينات، وتقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا، والتى تصل إلى حد الضباب على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال سيناء.

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس المتوقعة من غد الخميس حتى الثلاثاء المقبل

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة 15-6-2022


وتستعرض الدستور درجات الحرارة كالتالي :


                                     الصغري      العظمي
القاهرة                              23°            36°
القليوبية                            22°            36°
الجيزة                               23°            36°
السلوم                               22°            23°
مطروح                             22°             24°
العلمين                             23°.           24°
واحة سيوة.                      21°               35°
الاسكندرية                         22°             26°
البحيرة                               20°            33°
كفرالشيخ                           21°             33°
دمياط                                22°             25°
بورسعيد                             22°            26°
العريش                              21°             26°
رفح                                   22°             28°
الدقهلية                             20°           35°
الغربية                               22°             34°
       

ورغم  حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة، اليوم الخميس، تبقى أجواء الليل على اعتدالها بدون التأثر بأي ارتفاعات وبل على العكس فيسيطر عليها انخفاض طفيف بمعدل درجة إلى درجتين على المناطق الشمالية من القاهرة الكبرى وحتى الوجه البحري وسواحل المتوسط لتزداد الليالي لطفًا رغم ارتفاع حرارة النهار.

ويساعد نشاط الرياح  خاصة مع أوقات الغروب وبدايات ساعات الليل على أغلب مناطق الجمهورية على تحسن حالة الطقس اليوم، وستعمل على اعتدال وتلطيف الأجواء بعد حرارة الشمس اليومية بذروة النهار بشمال البلاد عند مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري بشكل عام وسواحل البحر المتوسط.

وعن نشاط البحر المتوسط  فيكون معتدل وارتفاع الموج من  متر  الى متر ونص والرياح شمالية غربية.

أما البحر الاحمر معتدل ارتفاع الموج من  متر الى متر ونص الرياح  شمالية  إلى شمالية شرقية .

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة  خلال اليوم الخميس على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى تكون متكاثرة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا وشمال سيناء.

حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم الخميس الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى درجات الحرارة

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