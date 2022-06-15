الأربعاء 15 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر سقوط سور فيلا بالجيزة

إسعاف
إسعاف
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لقى شخصان مصرعيهما وأصيب ثالث بإصابات خطيرة إثر سقوط سور فيلا على طريق المنصورية بالجيزة. تم تحرير محضر بالحادث وإحالة المحضر للنيابة لتولى التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بسقوط سور على 3 أشخاص، بجوار فيلا على طريق المنصورية.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين سقوط السور على 3 أشخاص، ما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة الثالث بإصابات حرجة.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى، لتلقى العلاج ويعمل رجال المباحث على جمع التحريات، عبر تفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة أسبابها.

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وائل لطفي

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