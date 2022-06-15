«جرينوف وبنادق آلية».. «أمن الجيزة» يضبط ترسانة أسلحة بحوزة مقاول

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من إلقاء القبض على مقاول بحوزته ترسانة أسلحة داخل فيلته بمنطقة هضبة الأهرام.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع الغرب، بورود معلومات حول مقاول بحيازته ترسانة أسلحة نارية غير مرخصة.

وبإجراء التحريات حول حيازة مقاول أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص داخل مسكنه بمنطقة الهضبة، تم تأكيد المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وعثر على قطعتي سلاح جرينوف و6 بنادق آلية وطبنجتين بترخيص و12 خزينة تضم أكثر من 1000 طلقة مختلفة الأعيرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.