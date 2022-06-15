الأربعاء 15 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

21 يونيو.. الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين في قضية جلب المخدرات الدولية

محكمة
محكمة
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أجلَّت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأربعاء، محاكمة 18 متهما من جنسيات مختلفة لجلبهم مواد مخدرة بغرض تهريبها داخل البلاد، لجلسة 21 يونيو؛ لاستكمال المرافعة.

صدر القرار في القضية رقم 9241 لسنة 2021 جنايات النزهة قيام المتهمين "عليان. س، وشهرته عيد سالم، 50 عاما، عامل زراعي وأخر أجنبي الجنسية، 58 عاما، رسام وشاعر ومالك شركة، وأخر أجنبي الجنسية، 56 عاما، مالك مقهي ومالك شركة، وأخر أجنبي الجنسية، 50 عاما، تاجر ملابس، وأخر أجنبي الجنسية، 58 عاما، "أحمد. ر، وشهرته أحمد خطاب، 30 عاما، مالك حانوت"، "محمد. ع، 24 عاما، هارب"، "يوسف. ع، 21 عاما، هارب"، "محمود. ع، 19 عاما، طالب ثانوي"، "رمضان. ع، 43 عاما، سائق تاكسي"، "راضي. س، 42 عاما، سائق"، وحسن سو أجنبي الجنسية، 50 عاما مهندس، وأخر أجنبي الجنسية، 64 عاما، لا يعمل"، "عبدالعزيز. ع، 15 عام طالب، وأخر أجنبي، 55 عاما، منجد و أيمن. س، 29 عاما، سائق في شركة مقاولات بالإسماعيلية"، "عبدالله. إ، 18 عاما، غفير حسن. م، 25 عاما، طالب لقيامهم في يونيو عام 2021 بدوائر أقسام شرطة النزهة، السلام، المعادي، العبور محافظتي القاهرة والقليوبية، وحال كون المتهم الرابع عشر طفلا لم يتجاوز الثامنة عشر، بتكوين عصابة تولي إدارتها المتهم الأول وانضم إليها باقي المتهمين وكان الغرض منها جلب الجواهر المخدرة من خارج البلاد والاتجار بها داخل البلاد على النحو المبين بالتحقيقات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهر مخدر "هيروين، حشيش، ميتفاثمين، الميتنانفيتامين"، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا "بندقية آلية سريعة الطلقات، مسدسين فردي الطلقات، بندقية خرطوش.

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