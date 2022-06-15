الأربعاء 15 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سائق فى شركة أجبان شهيرة صدم طالبة بعين شمس

حبس
حبس
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أمرت النيابة العامة بعين شمس بحبس سائق سيارة تابعة لإحدى شركات الصناعات الغذائية العربية الشهيرة المتخصصة في إنتاج الأجبان، لاتهامه بإصابة طالبة بإصابات خطيرة جراء الاصطدام بها أثناء عبورها الشارع الجديد بحي عين شمس الشرقية.

وقال والد المجني عليها خلال سماع أقواله إن هناك ضغوطا تمارس عليه من قبل الشركة الشهيرة التي تقوم بإنتاج الجبن مضمونها التنازل عن المحضر الذي حرر برقم 11470 جنح جزئية قسم شرطة عين شمس الذي تم عرضه على النيابة العامة رفقة المتهم والسيارة محل الضبط.

البداية عندما تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بقيام سيارة تابعة لإحدى شركات الصناعات الغذائية العربية الشهيرة المتخصصة في إنتاج الأجبان أثناء المرور بالشارع الجديد بحي عين شمس الشرقية بالاصطدام بالطالبة "أ.ر" والتي تبلغ من العمر 16 عاما بمدرسة محمد عبده الإعدادية نتيجة السرعة الجنونية المفرطة والتي أسفرت عن كسور بالغة ومضاعفة في الحوض والكتف الأيمن، ما أدى إلى إجراء عمليات جراحية عاجلة للمجني عليها تكلفت أكثر من 100,000 جنيه.

وكشفت التقارير الطبية أنها تحتاج إلى أكثر من ثلاثة أشهر علاجا ملازمة للفراش وبعد تلك المدة البدء في العلاج الطبيعي.

 

 

 

 

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وائل لطفي

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