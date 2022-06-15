الأربعاء 15 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يبحث مع الملك حمد التعاون الثنائى بين مصر والبحرين هاتفيًا

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول بحث بعض موضوعات التعاون الثنائي بين مصر والبحرين، وذلك في إطار العلاقات المتميزة والروابط الوثيقة بين البلدين، وأواصر المودة والأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

كما تم تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على استمرار دفع وتعزيز آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا، ولمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

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وائل لطفي

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