التصريح بدفن جثة سائق لقى مصرعه صعقًا بالكهرباء داخل سيارته بالصف

لقى سائق مصرعه داخل سيارته عقب تعرضه لصعق كهربائي بعد ملامسة سلك غير معزول داخل السيارة بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص داخل سيارة بدائرة المركز؛ وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سائق السيارة تعرض لصعق كهربائي بعد ملامسة سلك غير معزول داخل السيارة ولا شبهة جنائية في الواقعة وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.