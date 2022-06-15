الأربعاء 15 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهم بقتل شقيقته لشكه فى سلوكها بالمنيرة الغربية

المتهم
المتهم
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تمكن ضباط مباحث الجيزة من إلقاء القبض علي المتهم بقتل شقيقته طعنا لشكه في سلوكها بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة.

تلقى الرائد محمد إدريس، رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص به آثار طعن داخل منزلها بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة ربة منزل في العقد الرابع من عمرها بها آثار طعنات وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة  شقيق المجني عليها لشكه في سلوكها واعتيادها التأخر خارج المنزل ليلا؛ وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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