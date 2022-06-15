الأربعاء 15 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهمين بسكب مادة مشتعلة على بائع ببولاق الدكرور

المتهمين
المتهمين
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تمكن ضباط مباحث بمديرية أمن الجيزة من إلقاء القبض على عاملين لاتهامهما بالتسبب في حرق بائع بإلقاء مادة مشتعلة عليه في بولاق الدكرور، لاتهامه بمضايقته لشقيقة أحد المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد إصابة بائع بحروق نتيجة إلقاء مادة مشتعلة عليه في بولاق الدكرور، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عاملين وراء ارتكاب الواقعة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، وذكر أحدهما أن البائع تسبب في مضايقة شقيقته، مما دفعه للانتقام منه وحرقه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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وائل لطفي

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