الأربعاء 15 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نقل 7 مصابين فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية إلى مستشفى الزوامل المركزى

إسعاف
إسعاف
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نقلت سيارات الإسعاف 7 مصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل في الطريق الأوسطي بين العبور وقرية المنير أمام نزلة المنير بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية إلى مستشفى الزوامل المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا بورود إشارة من مستشفى الزوامل المركزي بوصول 7 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل مُحملة بعدد من عمال اليومية في الطريق الأوسطي بين مدينة العبور وقرية المنير التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، أمام نزلة قرية المنير، ما أسفر عن إصابة 7 عمال باليومية بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

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