الأربعاء 15 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حكم قضائى يُلزم الفنان محمد رمضان بسداد 13 مليون جنيه

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان
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ألزمت محكمة الجيزة الابتدائية، الفنان محمد رمضان برد كل المبالغ التي تقاضاها من إحدى الشبكات الإعلامية العربية، البالغة نحو 13 مليون جنيه مصري، إضافة إلى العائد القانوني منذ 2019 بواقع 5% وحتى تمام السداد، وذلك نتيجة إخلاله بالعقد المبرم مع المجموعة، للقيام بأداء أعمال ومسلسلات تليفزيونية لتذاع حصريا على قنوات تلك الشبكة.

وقال المستشار ثروت عبدالشهيد، محامي الشبكة الإعلامية، في بيان، إنه بصدد دراسة الحكم لمطالبة الفنان محمد رمضان بالتعويضات اللازمة التي لن تقل عن 100 مليون جنيه.

وأشار عبدالشهيد، إلى أنّ تلك الشبكة كانت سبق وتعاقدت مع الفنان محمد رمضان فى 5 أكتوبر 2016 على التفرغ لأداء ثلاثة مسلسلات تليفزيونية من إنتاج الشركة لأعوام 2017، 2019، 2020، وتقاضى منها بالفعل بإيصالات موقعة منه مقدمات التعاقد عن هذه الأعمال الفنية، إلا أن الفنان محمد رمضان، أخل بالتزاماته التعاقدية على النحو الوارد تفصيلًا بأسباب الحكم.

وأكدت صحيفة الدعوى، أنه طبقا للبند التاسع من العقد، يحق للشركة فسخ التعاقد معه، مع المطالبة بالتعويض الاتفاقى المنصوص عليه بقيمة 115 مليون جنيه، وإلزامه برد ما تقاضاه من مبالغ نقدية مقدمًا، بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية.

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