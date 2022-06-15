الأربعاء 15 يونيو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط ممرض تحرش بمريضة داخل عيادة فى العجوزة

ضبط
ضبط
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط ممرض بعيادة علاج طبيعي، بتهمة تحرشه بإحدى المريضات، أثناء ترددها على العيادة، لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من أحد الأشخاص، بتعرض مريضة تتردد على عيادة للعلاج الطبيعي، للتحرش من ممرض داخل عيادة بالعجوزة.

كشفت تحريات المباحث برئاسة المقدم حسام العباسي، أن المجني عليها تبلغ من العمر 34 عاما، بينما الممرض «المتهم» يبلغ من العمر 47 عاما، واستمعت جهات التحقيق للمتهم الذي أنكر في البداية، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.

 وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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