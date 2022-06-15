المشدد 3 سنوات لشخصين بتهمة انتحال صفة ضباط مرور

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة حيازة سلاح ناري وانتحال صفة ضباط مرور بدائرة قسم شرطة السلام.

وأسندت النيابة العامة، تهم حيازة سلاح ناري، وفرد خرطوش، وذخائر دون ترخيص وانتحال صفة رجال مرور للنصب على المواطنين.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المجني عليه أحمد.م أبلغ الشرطة أنه تم القبض من قبل أحد الأشخاص ادعي أنه شرطي، وأخذوا منه مبلغًا ماليًا حصيلة بيع سيارة نقل، وهاتفي محمول.

وكان قسم شرطة السلام تلقي بلاغًا من تاجر يفيد أثناء عودته من عمله على سيارته فوجئ بشخصين أخذا سيارته دون وجه حق وأخبراه أنهما تبع شرطة المرور وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بقسم شرطة السلام بإلقاء القبض على كل من إبراهيم.م عاطل، خميس.ط عاطل، ولهما معلومات جنائية وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في التحقيقات وتحرر محضر بالواقعة.