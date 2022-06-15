التصريح بدفن جثة فتاة قتلها شقيقها لشكّه فى سلوكها

انتدبت نيابة الجيزة خبراء مصلحة الطب الشرعي؛ لتشريح جثمان فتاة لقت مصرعها على يد شقيقها الأصغر بسبب شكّه في سلوكها؛ لبيان أسباب الوفاة، وصرحت بدفن الجثة، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

تلقى قسم شرطة المنيرة الغربية بلاغًا من أحد الأشخاص، يفيد بالعثور على جثة سيدة أربعينية، مصابة بعدة طعنات في الرقبة والصدر أودت بحياتها، وعلى الفور اتجه رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين صحة البلاغ المقدم.

وأوضحت تحريات المباحث أن المتهم نفذ جريمته لشكه في سلوكها، وأنها تعود إلى المنزل «وش الفجر»، كما أوضحت أن المجني عليها مطلقة وعمرها 40 عاما، وأنها اعتادت على العودة للمنزل في أوقات متأخرة من الليل، وأن شقيقها الأصغر البالغ من العمر، 32 عامًا، نهرها عدة مرات بسبب تأخرها، وعندما تسرب الشك إلى قلبه بزعم أنها تربطها علاقة بأحد الأشخاص، قرر التخلص منها.

تواصل أجهزة الأمن في الجيزة، جهودها للقبض على المتهم بقتل شقيقته، بعد أن نقل جثمان المجني عليها إلى ثلاجة مستشفى إمبابة العام.