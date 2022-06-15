مدبولى يوجه رسالة للمواطنين: السلع متاحة.. والظروف تدعونا لترشيد الاستهلاك

وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رسالة للمواطن المصري، مفادها أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهودها بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى؛ للتعامل مع الأزمة الحالية التى لم تمر على العالم منذ نحو 100 سنة.

ولفت مدبولي إلى أنه ليس لدينا أى قلق فى تدبير السلع الأساسية، قائلاً: "المواطن شايف السلع متاحة فى كل مكان.. ولكن دورنا كمواطنين أن نستشرف الظروف الصعبة العالمية الحالية، والتى تتسم بعدم الوضوح"، مؤكداً أن تلك الظروف تدعونا إلى ترشيد الاستهلاك قدر الإمكان، تخفيفاً للعبء الدولاري الذى تتحمله الدولة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة فى التخطيط والتنفيذ للمحافظة على مستويات الاحتياطي الآمنة من السلع، مشيراً إلى أن لدينا احتياطيات من السلع تكفى لـ 6 شهور من اليوم، قائلاً: "مستمرون فى العمل للحفاظ على هذا الاحتياطي".

ونوه رئيس الوزراء إلى ضرورة التفكير فى طبيعة الأزمة الحالية، والتركيز على أهمية ترشيد الاستهلاك، عبوراً لهذه الأزمة غير المسبوقة، التى لا يستطيع أحد التنبؤ بانتهائها، لافتا إلى أن هناك دولا متقدمة ليس لديها العديد من السلع المتوفرة لدينا حاليا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد رئيس الوزراء، الأربعاء، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.