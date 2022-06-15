رفع آثار حادث تصادم طريق «النجاح - وادي النطرون» في البحيرة

دفعت الإدارة العامة للمرور بالبحيرة، بأوناش المرور لرفع آثار حادث تصادم طريق "النجاح - وادي النطرون" بالبحيرة الذي وقع بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل، مما تسبب في إصابة أربعة أشخاص من بينهم مصاب بحالة حرجة لرفع أثار الحادث وبقوم رجال المرور بتنظيم الحركة المرورية وسحب الكثافات من على الطريق لإعادته لحالته الطبيعية.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ربع نقل بطريق "النجاح - وادي النطرون" أمام بنزينة النعناعي ووجود مصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة كلا من: أحمد على خلف 28 سنة مقيم كفر الشيخ وحسام أحمد خلف 23 سنة مقيم كفر الشيخ وجديدة محمد حسين 30 سنة مقيمة كوم حمادة وطلعت شفيق طلعت 30 سنة مقيم المنصورة.

تم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة.