الأربعاء 15 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي: سعدت بلقاء رئيس المفوضية الأوروبية وأؤكد عمق العلاقات القوية مع الاتحاد

جريدة الدستور
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عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بلقاء رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين.

وقال الرئيس السيسي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «سعدت اليوم بلقاء السيدة أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في إطار التعاون المثمر والحوار المتبادل بين مصر والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات».

وأضاف الرئيس: «وإنني إذ أعرب عن سعادتي بهذا اللقاء، أؤكد عمق العلاقات القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تتجه إلى مزيد من التعاون والشراكة في مختلف القضايا، وأهمها: الأمن الغذائي والطاقة والمناخ، هذا إلى جانب الجهود التنسيقية حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية».

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