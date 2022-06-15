الرئيس السيسي: سعدت بلقاء رئيس المفوضية الأوروبية وأؤكد عمق العلاقات القوية مع الاتحاد

عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بلقاء رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين.

وقال الرئيس السيسي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «سعدت اليوم بلقاء السيدة أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في إطار التعاون المثمر والحوار المتبادل بين مصر والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات».

وأضاف الرئيس: «وإنني إذ أعرب عن سعادتي بهذا اللقاء، أؤكد عمق العلاقات القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تتجه إلى مزيد من التعاون والشراكة في مختلف القضايا، وأهمها: الأمن الغذائي والطاقة والمناخ، هذا إلى جانب الجهود التنسيقية حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية».