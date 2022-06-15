عثروا عليهم في ترعة الإبراهيمية.. جثة سيدة وأطفالها تثير رعب أهالي المنيا

أثار انتشال جثة سيدة وأطفالها الثلاثة من ترعة الإبراهيمية في المنيا حالة من الرعب بين الأهالي.

تمكّن فرق الإنقاذ من انتشال جثث الضحايا وأفادت التحريات الأولية ان الضحايا هم «أسماء.م»، 39 سنة، ربة منزل، وأطفالها «زياد.م»، 6 سنوات وشقيقيه «أحمد»، 5 سنوات، «عبدالرحمن»، 3 سنوات مقيمون جميعا بمركز سمالوط، تم نقلهم إلى مشرحة مستشفى بني مزار العام، حيث تم العثور على جثث الضحايا أمام مركز بنى مزار ومطاى.



وقامت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على زوج ووالد الأطفال للتعرف على أسباب الحادث وتحرر محضر بالواقعة، ووضعت الجثامين تحت تصرف النيابة العامة.