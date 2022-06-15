الأربعاء 15 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الدفاع يبحث مع رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية سبل تعزيز التعاون

الفريق أول محمد زكي،
الفريق أول محمد زكي،
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التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية والوفد المرافق له، خلال زيارته الرسمية إلى مصر.

تناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التى تربط القوات المسلحة المصرية والإماراتية في مختلف المجالات العسكرية، مشيرًا إلى أهمية استمرار تنسيق الجهود والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

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الفريق أول محمد زكي،
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الفريق أول محمد زكي،

وكانت قد أجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية بمرافقة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة نظيره الإماراتى، وتناول اللقاء عددًا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء العلاقات المتميزة للقوات المسلحة المصرية والإماراتية، بما يسهم فى مجابهة التحديات المشتركة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

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الفريق أول محمد زكي،

من جهته، أكد رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية حرص بلاده على دعم علاقات التعاون بين القوات المسلحة للبلدين الشقيقين، معربًا عن تطلعه لمزيد من التنسيق بما يلبى المصالح المشتركة للجانبين فى ضوء عمق العلاقات الوطيدة بين مصر والإمارات.
 
حضر اللقاءين عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والملحق العسكرى الإماراتى بالقاهرة.

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الفريق أول محمد زكي،
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