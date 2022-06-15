الأربعاء 15 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس طبيب بتهمة قتل موظف بالخطأ فى كفر الشيخ

جريدة الدستور
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جدد المستشار محمد غانم، رئيس محكمة جنح دسوق فى كفر الشيخ، حبس طبيب بمستشفى فوه للتأمين الصحى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل موظف بالخطأ، بعدما صدمه بسيارته عندما قاد بسرعة جنونية، خلال سيره على طريق دسوق.
 

تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دسوق يفيد بتلقى مركز الشرطة إشارة من نقطة شرطة مستشفى دسوق العام، بوصول "س.م.ا" 58 عامًا، موظف، يعانى من عدة إصابات بادعاء حادث طريق صدمته سيارة، وتوفى متأثرًا بإصابته.
 

وتبين من التقرير الطبى الخاص بحالة المصاب، وفق إخطار دخول قسم عناية الجراحة بمستشفى دسوق العام، حمل رقم 2453 إصابته بكدمات متفرقة بالرأس مع اشتباه نزيف بالمخ، وكسر بالجمجمة ما أدى إلى حدوث هبوط حاد فى الدورة الدموبة، وتوقف فى عضلة القلب، والعلامات الحيوية، وفشل بالتنفس.

وبسؤال شقيق المجنى عليه اتهم قائد سيارة ملاكى سوداء اللون تحمل لوحات معدنية أرقام ب ع ص 2836 بالاصطدام بشقيقه، بالتسبب فى وفاته لقيادته السيارة بسرعة جنونية، ما أدى إلى اصطدامه بسيارة أخرى تحمل لوحات معدنية أرقام ب ل ح 2831 عندما انحرف مسار الجهة الموازية للطريق وفر هاربًا.

ووفق التحقيقات الأولية بفحص لوحات السيارة المعدنية تبين أن السيارة ملك "حسن.م.ع.ك" 46 عامًا، طبيب بمستشفى فوه للتأمين الصحي، وخلال سير التحقيقات فوجئ المحققين بشخص آخر يدعى "محمد.أ.ع.ا"، ويقيم بقرية محلة أبو علي التابعة لمركز دسوق، يقر بأنه كان يقود السيارة وقت الحادث، والمتسبب فى وفاة المجني عليه.

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وائل لطفي

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