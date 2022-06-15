للبت في إعدامه.. إحالة أوراق متهم بالتعدي على فتاة معاقة لمفتي الجمهورية

قضت محكمة جنايات بنها فى القليوبية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، بإحالة أوراق موظف بالمعاش لاتهامه بالتعدى على فتاة من ذوى الهمم للمفتي؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 3 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.



وقررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم الثالث من دور شهر يونيو، وعرض المجني عليها علي الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، ومعرفة ما إذا كانت معاقة ذهنيا من عدمه ووجه الإعاقة ومدى تأثير ذلك على إدراكها للأمور، وتحديد عمرها العقلي، واستدعاء الطبيب الشرعي معد التقرير السابق، مع استمرار حبس المتهم.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 31140 لسنة 2021 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 2884 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهم "أحمد م ش"، 52 سنة، موظف بالمعاش، مقيم قرية الشموت دائرة مركز شرطة بنها، تعدى عليها رغم إعاقتها الذهنية.