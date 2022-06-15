إعدام عامل قتل شابًا وحرق جثته فى القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها فى القليوبية، برئاسة المستشار عادل علي ماهر، بمعاقبة عامل، بالإعدام شنقًا؛ لاتهامه بقتل شاب وإحراق جثته.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 19610 لسنة 2012 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1901 لسنة 2012 كلى شمال بنها، أن المتهمين قتلوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، حيث استدرجه المتهم الأول لإحدى المناطق النائية بدائرة مركز شرطة بنها، وما إن ظفر به حتى عاجله بضربه بشومة على رأسه أفقدته توازنه، ثم نقله لإحدى الحظائر، وسكب على ملابسه مادة سريعة الاشتعال "بنزين"، وأشعل النار بجسده، وذلك لسرقة دراجته البخارية.