سيارة مسرعة تدهس طالبة تعبر الطريق بالبحيرة

لقيت طالبة مصرعها، اليوم الأربعاء، إثر صدمها من سيارة أثناء عبورها الطريق الصحراوى القاهرة الإسكندرية.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغًا من شرطة النجدة بمدينة النوبارية، بحدوث واقعة اصطدام سيارة بطالبة أثناء عبورها الطريق الصحراوى القاهرة الإسكندرية بالكيلو 71 ووفاتها فى الحال.

بالانتقال والفحص تبين لمأمور قسم غرب النوبارية وفاة "مى أنور خميس عبدالغنى" 16 سنة طالبة وتقيم قرية زاوية صقر بمركز أبوالمطامير، تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.