غرق طفل فى مياه ترعة بقنا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، بمديرية أمن قنا، اليوم الأربعاء، من انتشال جثة طفل غرق في ترعة الفؤادية، التابعة لمركز أبوتشت، بمحافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد غرق طفل في ترعة الفؤادية بقرية الأميرية بمركز أبوتشت، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري، برئاسة النقيب علاء ديب، وتحت إشراف العميد هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية، من انتشال جثة الطفل محمد أبوالمعارف، 11 عاماً، من قرية الأميرية بمركز أبوتشت.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.