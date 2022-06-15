السجن 3 سنوات لعامل وسنتين لسيدتين في خطف طفل بدار السلام

قضت الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار محمد شرف طاهر، اليوم الأربعاء، بمعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات واثنين آخرين بالسجن سنتين، وذلك في اتهامهم بخطف طفل فى منطقة دار السلام.

صدر الحكم بعضوية المستشارين هشام الشريف، وهاني ربيع وأمانة سر عامر على ويحيى عبد الرشيد.

وكشف قرار الإحالة في القضية المقيدة برقم 24231 لسنة 2020 بدائرة قسم شرطة دار السلام، قيام المتهمين، «سلام. أ»، عامل، و«نرمين. أ»، و«مريم. س» ربة منزل، بخطف طفل بمنطقة دار السلام، وأمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم.