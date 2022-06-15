الإعدام للمتهمين بقتل صاحب شركة سياحة في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقًا لبائعي خضار قتلا صاحب شركة سياحة؛ لسرقة أمواله في بنها.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر عوض ومجدى نبيل شفيق نصر الله، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى ولطيف عبد الجواد.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية تمكنت من كشف غموض واقعة مقتل رجل أعمال وصاحب شركة سياحية داخل شقته بقرية بطا مركز بنها، حيث تبين أن وراء الجريمة بائعى خضار "مسجلين خطر" اقتحما الشقة عن طريق المواسير، وعندما اكتشفهما المجني عليه تعديا عليه بالضرب بآلة حادة على رأسه فلقي مصرعه في الحال، وألقي القبض على المتهمين وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيق.