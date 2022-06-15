الأربعاء 15 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام للمتهمين بقتل صاحب شركة سياحة في القليوبية

جريدة الدستور
ads

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقًا لبائعي خضار قتلا صاحب شركة سياحة؛ لسرقة أمواله في بنها.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر عوض ومجدى نبيل شفيق نصر الله، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى ولطيف عبد الجواد.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية تمكنت من كشف غموض واقعة مقتل رجل أعمال وصاحب شركة سياحية داخل شقته بقرية بطا مركز بنها، حيث تبين أن وراء الجريمة بائعى خضار "مسجلين خطر" اقتحما الشقة عن طريق المواسير، وعندما اكتشفهما المجني عليه تعديا عليه بالضرب بآلة حادة على رأسه فلقي مصرعه في الحال، وألقي القبض على المتهمين وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على كل مصرى أن «يتشاءل»!

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثانى 2022

رابط استخراج نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية الترم الثاني 2022 برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية 2022.. نتيجة الإبتدائية الإعدادية الأزهرية

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم عبر الموقع الرسمي

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لتحميل نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

مزاج المصريين.."لا للاستعمار.. ولا للاستحمار"

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

أرجوحة الحياة بين الانتصار.. والانكسار

حسين دعسة

الحرب الروسية الأوكرانية في اليوم 111:.. ماذا قال بابا الفاتيكان؟

د. القس صفوت البياضى

إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. المؤسس 2

جلال حمام

الرئيس السيسى.. سنوات التحدى والبناء "2"

محمد المعموري

ماذا يريد (الخوالف) من مصر..؟

إبراهيم داود

لماذا نحب أم كلثوم؟

صور

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

إطلاق القمر الصناعى المصرى 301 من قاعدة spaceX

محطة تل أبيب

المزيد

«منشآت نفتقر إليها».. إسرائيل تتحدث عن «اتفاق الغاز» مع مصر والاتحاد الأوروبى

60 مقعدًا لـ«كتلة نتنياهو».. هل اقتربت نهاية حكومة بينيت؟

زيارة «40 ساعة».. ماذا يفعل الرئيس الأمريكى فى إسرائيل؟