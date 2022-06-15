الأربعاء 15 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بنشر صور سيدة لابتزازها بالقاهرة

جريدة الدستور
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أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بحبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بابتزاز سيدة بصور شخصية من حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت سيدة شكت من شخص يبتزها على موقع "فيسبوك"، بعد إرساله رسائل تتضمن صورًا لها مع تهديدها بالتشهير بسمعتها.

وتوصلت جهود التحريات باستخدام التقنيات الأمنية الحديثة، إلى تحديد مُرتكب الواقعة حاصل على دبلوم- مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط بمحافظة المنيا.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال وجوده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه تلك الواقعة.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة؛ للتحقيق.

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وائل لطفي

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