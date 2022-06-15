الأربعاء 15 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس بائعة سمك وابنتها بعد تسمم 61 شخصًا بالشرقية

حبس بائعة سمك
حبس بائعة سمك
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أمرت نيابة ديرب نجم العامة بالشرقية، اليوم الأربعاء، بحبس بائعة سمك وابنتها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة تسمم 61 شخصًا، إثر تناولهم وجبة سمك مشوي من السوق العمومي.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي، بوصول عدد من الأشخاص مصابين بحالات قيء وإسهال وأعراض تسمم.

وبالانتقال والفحص، تبيَّن من المعلومات الأولية وفحص المصابين أن عددهم 61 مصابًا ومصابة من مختلف الأعمار؛ وأنهم قد حدثت إصابتهم جميعًا جراء تناول وجبة سمك مشوي من بائع متجول في أحد أسواق المدينة، فيما تبيَّن أن المصابين من عدد من القرى التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة ديرب نجم.

وتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابين ممن توافدوا على مستشفى ديرب نجم المركزي، فيما يواصل المستشفى، حتى الآن، استقبال الحالات من مختلف القرى التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة ديرب نجم ممن تناولوا السمك المشوي الذي تبيَّن أنه السبب فيما أصابهم من أعرض التسمم والقيء والإسهال وتوافدهم على المستشفى المركزي لمحاولة تقديم الإسعافات اللازمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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