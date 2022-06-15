مصرع 3 فى حادث تصادم 4 سيارات بأسيوط

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 15 آخرين، الأربعاء، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع 3 سيارات ملاكى على الطريق الزراعي أمام مدخل قرية أولاد إبراهيم بمركز أسيوط.

كان اللواء عمرو السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يُفيد ورود بلاغ من الأهالى بتصادم 4 سيارات ووجود حالات وفاة ومصابين، بالانتقال والإسعاف والمرور، تبين صحة البلاغ وتبين مصرع 3 أشخاص، وإصابة 15 آخرين.

وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وجارٍ رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.