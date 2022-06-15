الأربعاء 15 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستمع لأسرة الطبيبة «سارة» حول وفاتها بمصر الجديدة

سارة
سارة
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تستمع نيابة مصر الجديدة، اليوم الأربعاء، إلى أقوال أسرة طبيبة أسنان لقيت مصرعها عقب سقوطها من الطابق الخامس، والذين أكدوا أنها اختل توازنها وسقطت ونفوا وجود شبهة جنائية.

كانت النيابة قررت استخراج جثة طبيبة الأسنان «سارة»؛ لإعادة فحصها وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، عقب تداول أصدقائها ما يثير الشك حول وفاتها.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بمنطقة مصر الجديدة إثر سقوط من علو، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة طبيبة أسنان عمرها 25 سنة.

وبعمل التحريات وسؤال أصدقائها تبين أن المتوفاة كانت تمر بمرحلة اكتئاب في الآونة الأخيرة بسبب خلافات مع أسرتها، وبسؤال والدها قرر أنه اختل توازنها ونفى الشبهة الجنائية أو انتحارها، وتحفظ رجال المباحث على هاتفها المحمول لتفريغه.

كما يقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث، والتأكد من كون الواقعة سقوطًا عاديًا أم تخلصها من حياتها أو وجود شبهة جنائية، وتم نقل الجثة للمشرحة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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