الأربعاء 15 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لتاجر حشيش فى الشرقية

حبس
حبس
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قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأربعاء، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مالية 50 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانته في الاتجار بمخدر الحشيش بقصد الاتجار.

صدر القرار برئاسة المستشار نسیم علي بیومي، وعضوية المستشارين محمد السيد، وسامي زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية لشهر يناير المنصرم، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثانى العاشر من رمضان، يفيد ضبط" محمد. ج" 25 عاما سائق، مقيم البساتين محافظة القاهرة ، بحوزته 16 قطعة لجوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار والتربح من تجارته غير المشروعة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة إحالته إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

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وائل لطفي

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