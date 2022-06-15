الأربعاء 15 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بتهريب شحنة مخدرات بسوهاج

المتهمين
المتهمين
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أمرت النيابة العامة بسوهاج، اليوم الأربعاء، بحبس حائزي شحنة المواد المخدرة "شابو وهيروين وحشيش"، والتي قدرت بحوالي 1.4 مليون جنيه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع الواقعة عقب رصد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة إحدى البؤر الإجرامية بقرية روافع القصير بدائرة مركز شرطة سوهاج بمديرية أمن سوهاج يقوم على إدارتها عناصر تشكيل عصابي مكون من 9 عناصر إجرامية تخصصوا في الترويج والاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي، وبالاشتراك مع مديرية أمن سوهاج تم استهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم كمية لمخدر الآيس "الشابو وكمية من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين وفرد خرطوش وطلقات لذات العيار و419 زجاجة مواد كحولية وسيارة و6 قطع سلاح أبيض و2 ميزان حساس ومبلغ مالي و9 هواتف محمولة.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 1,420,000 جنيه بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه فتم حبس المتهمين.

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وائل لطفي

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